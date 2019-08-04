IAAF приветствовала решение Швейцарского суда, не допустившего Семеню на ЧМ

В Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) приветствовали решение Швейцарского суда, исключившего Кастер Семеню из числа участников чемпионата мира, как победу паритета и прозрачности, сообщает Reuters.

Швейцарский суд отменил наложенную им ранее временную приостановку действия новых правил IAAF, касающихся спортсменок с повышенным естественным уровнем тестостерона. Семеня отказывается следовать правилам и принимать лекарства, соответственно не сможет соревноваться со спортсменками с нормальным уровнем гормона на чемпионате мира.

При этом слушания по апелляции Семени в Швейцарском суде всё же состоятся. В их ходе IAAF будет придерживаться позиции, что в определённых ситуациях, например, в спорте, биология должна быть превыше гендерной идентичности. А новые правила – разумное средство защиты честной конкуренции в женской лёгкой атлетике.