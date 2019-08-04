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Российские борцы завоевали шесть золотых медалей на этапе Гран-при в Дортмунде

Российские борцы завоевали шесть золотых медалей на этапе Гран-при в Дортмунде
Другие / Борьба 0

Российские борцы греко-римского стиля завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали на этапе Гран-при в Дортмунде (Германия).

Победы одержали Виталий Кабалоев в весовой категории до 55 килограммов, Мингиян Семёнов (до 60 кг), Роман Власов (до 77 кг), Адлан Акиев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).

Серебряными призёрами стали Марат Гарипов (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Сосруко Кодзоков (до 87 кг).

Бронзовые медали в копилку команды принесли Заур Кабалоев (до 67 кг), Давит Чакветадзе (до 87 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).

Ранее российский борец вольного стиля Ариан Тютрин победил на международном турнире в Польше. В весовой категории до 57 килограммов он одолел в финальном поединке Нурислама Санаева из Казахстана. Бронзовые награды завоевали россиянин Расул Гамзатов и представитель Китая Лиу Мингху.

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