Российские борцы завоевали шесть золотых медалей на этапе Гран-при в Дортмунде

Российские борцы греко-римского стиля завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали на этапе Гран-при в Дортмунде (Германия).
Победы одержали Виталий Кабалоев в весовой категории до 55 килограммов, Мингиян Семёнов (до 60 кг), Роман Власов (до 77 кг), Адлан Акиев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).
Серебряными призёрами стали Марат Гарипов (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Сосруко Кодзоков (до 87 кг).
Бронзовые медали в копилку команды принесли Заур Кабалоев (до 67 кг), Давит Чакветадзе (до 87 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).
Ранее российский борец вольного стиля Ариан Тютрин победил на международном турнире в Польше. В весовой категории до 57 килограммов он одолел в финальном поединке Нурислама Санаева из Казахстана. Бронзовые награды завоевали россиянин Расул Гамзатов и представитель Китая Лиу Мингху.
- 4 августа 2019
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
-
13:48
-
13:34
-
11:46
-
10:36
-
10:21
-
08:14
-
00:27
- 3 августа 2019
-
23:41
-
21:03
-
20:24
-
19:36
-
18:47
-
18:16
-
17:57
-
17:38
-
14:22
-
13:51
-
13:49
-
12:20
-
10:14
-
09:42
-
09:10
-
00:53
- 2 августа 2019
-
23:34
-
22:32
-
22:03
-
19:02