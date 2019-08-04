«Кристалл» лидирует в ЧР по пляжному футболу после второго этапа

В Санкт-Петербурге завершился второй этап чемпионата России — 2019 по пляжному футболу. В заключительном матче девятого тура местный «Кристалл» переиграл московский «Локомотив» со счётом 4:3. Дубль в составе «Кристалла» оформил Артур Папоротный, дважды отличившись точными ударами со штрафных. Также в составе хозяев забили Владислав Жариков и Дмитрий Шишин, ставший автором победного гола «Кристалла». Голы «Локомотива» на счету Бориса Никонорова и Остапа Фёдорова (дважды).

«Кристалл» одержал 8 побед в 9 встречах и с 23 очками занимает первое место перед заключительным этапом регулярного чемпионата, который пройдёт 13-18 августа. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов» (21 очко), тройку замыкает московский «Спартак» (18).