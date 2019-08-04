Борец-вольник Найфонов стал победителем мемориала Циолковского в Польше

В Варшаве (Польша) завершился международный турнир по вольной борьбе «Мемориал Циолковского». В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали пять медалей. Победителем в весовой категории до 86 кг стал Артур Найфонов, бронзу в том же весе выиграл Даурен Куруглиев. Билял Махов, вернувшийся на ковёр спустя 20 месяцев, отказался от участия в финале весовой категории до 125 кг и стал серебряным призёром. Бронзу в той же категории завоевал Алан Хугаев. Ещё одна бронза на счету Рамазана Рамазанова (до 70 кг).

Всего на мемориале Циолковского российские борцы-вольники завоевали 9 медалей — четыре золота, одно серебро и четыре бронзы.

Вольная борьба. Международный турнир «Мемориал Циолковского». Варшава, Польша

До 70 кг

1. Хайдар Явуз (Турция).

2. Нуркозна Кайпанов (Казахстан).

3. Рамазан Рамазанов (Россия) и Тим Штадельмайн (Германия).

До 86 кг

1. Артур Найфонов (Россия).

2. Збигнев Барановски (Польша).

3. Даурен Куруглиев (Россия) и Фатих Эрдин (Турция).

До 125 кг

1. Амар Дхеси (Канада).

2. Билял Махов (Россия).

3. Роберт Баран (Польша) и Алан Хугаев (Россия).