Борец-вольник Найфонов стал победителем мемориала Циолковского в Польше

В Варшаве (Польша) завершился международный турнир по вольной борьбе «Мемориал Циолковского». В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали пять медалей. Победителем в весовой категории до 86 кг стал Артур Найфонов, бронзу в том же весе выиграл Даурен Куруглиев. Билял Махов, вернувшийся на ковёр спустя 20 месяцев, отказался от участия в финале весовой категории до 125 кг и стал серебряным призёром. Бронзу в той же категории завоевал Алан Хугаев. Ещё одна бронза на счету Рамазана Рамазанова (до 70 кг).
Всего на мемориале Циолковского российские борцы-вольники завоевали 9 медалей — четыре золота, одно серебро и четыре бронзы.
Вольная борьба. Международный турнир «Мемориал Циолковского». Варшава, Польша
До 70 кг
1. Хайдар Явуз (Турция).
2. Нуркозна Кайпанов (Казахстан).
3. Рамазан Рамазанов (Россия) и Тим Штадельмайн (Германия).
До 86 кг
1. Артур Найфонов (Россия).
2. Збигнев Барановски (Польша).
3. Даурен Куруглиев (Россия) и Фатих Эрдин (Турция).
До 125 кг
1. Амар Дхеси (Канада).
2. Билял Махов (Россия).
3. Роберт Баран (Польша) и Алан Хугаев (Россия).
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