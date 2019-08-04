Велогонщицы Шмелёва и Войнова выиграли командный спринт ЧР, установив рекорд

Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва и Екатерина Роговая стали победительницами в командном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге.



Шмелёва и Войнова в финале показали результат 32,295 секунды, который стал новым рекордом России. Роговая выступала на предварительных стадиях и тоже получила золотую медаль чемпионата страны. Второе место заняли Наталия Антонова, Екатерина Гниденко (Анастасия Сухарева), бронза досталась Яне Тыщенко, Ксении Андреевой (Серафиме Гришиной).

У мужчин в аналогичной дисциплине победили представители Санкт-Петербурга — Кирилл Лий, Павел Якушевский, Алексей Ткачёв. Второй стала команда Москвы — Шейн Перкинс, Денис Дмитриев, Александр Шарапов (Никита Шуршин), третье место заняли представители Тульской области — Даниил Комков, Алексей Носов, Александр Дубченко (Павел Ростов).



Тамара Дронова и Диана Климова победили в мэдисоне. Вторыми стали Дарья Малькова и Мария Ростовцева, третье место заняли Мария Аверина и Александра Гончарова.



По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды для участия в первых этапах Кубка мира и чемпионате Европы, который пройдёт в октябре в Апелдорне (Нидерланды).