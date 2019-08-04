«Екатеринодар» стал вторым на московском этапе Евротура по пляжному гандболу
Российский клуб «Екатеринодар» из Краснодара стал серебряным призёром этапа Евротура по пляжному гандболу, который проходил в Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо». В финальном матче российская команда уступила хорватскому «Детоно» со счётом 0:2 (22:23, 26:27).
В матче за третье место белгородская команда «Технолог-Спартак» в серии буллитов обыграла ставропольское «Динамо-Виктор» — 2:1 (14:21, 15:14, 9:6).
Лучшим бомбардиром стал Виталий Мазуров из «Динамо-Виктора». Его одноклубник Антон Заболотский признан лучшим голкипером этапа Евротура, а Евгений Свестула из «Екатеринодара» — лучшим защитником.
Специальный приз фэйр-плей по итогам соревнований был вручён краснодарскому «Екатеринодару».
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