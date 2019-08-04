Глава МОК выступит на международной конференции по допингу в спорте в Польше
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступит на международной конференции по допингу в спорте, которая пройдёт 5-7 ноября в Катовице (Польша), сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.
В подтверждённый список спикеров конференции также вошли президент Польши Анджей Дуда, министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, являющийся единственным кандидатом на выборах президента ВАДА, вице-президент ВАДА Ян Ян, глава Международного института по правам человека Жан-Поль Коста и другие.
Участники конференции обсудят развитие чистого спорта, глобальную антидопинговую программу, а также выборы главы ВАДА и новый антидопинговый кодекс, который вступит в силу 1 января 2021 года.
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