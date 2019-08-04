Воробьёва, Гурова и Овчарова победили на Открытом чемпионате Польши по борьбе

Российские спортсменки завоевали 11 медалей на Открытом чемпионате Польши по женской борьбе. Победительницами соревнований стали олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва (весовая категория до 76 кг), Мария Гурова (до 55 кг) и Любовь Овчарова (до 59 кг).

Женская борьба. Открытый чемпионат Польши

До 50 кг

1. Эми Феарсайд (США).

2. Валентина Исламова (Казахстан).

3. Валерия Чепсаракова (Россия) и Наташа Фокс (Канада).

До 55 кг

1. Мария Гурова (Россия).

2. Марина Симонян (Россия).

3. Ирина Гусяк (Украина) и Джакара Винчестер (США).

До 57 кг

1. Эмеше Барка (Венгрия).

2. Вероника Чумикова (Россия).

3. Александра Таун (Канада) и Светлана Липатова (Россия).

До 59 кг

1. Любовь Овчарова (Россия).

2. Мадина Бакбергенова (Казахстан).

3. Ангелина Лысяк (Украина) и Алтанцецег Батцецег (Монголия).

До 62 кг

1. Марва Амри (Тунис).

2. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан).

3. Татьяна Рыжко (Украина) и Мария Кузнецова (Россия).

До 65 кг

1. Болортую Хулелхуу (Монголия).

2. Ирина Коляденко (Украина).

3. Наталья Федосеева (Россия).

До 72 кг

1. Кумба Ларок (Франция).

2. Анна Шелл (Германия).

3. Ксения Буракова (Россия) и Виктория Френсис (США).

До 76 кг

1. Наталья Воробьёва (Россия).

2. Екатерина Букина (Россия).

3. Эпп Мае (Эстония) и Эльмира Сыздыкова (Казахстан).