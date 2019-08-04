Фигуристке Константиновой понравилась атмосфера на матче «Зенит» — «Краснодар»

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от посещения матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Ходили на вчерашний матч с папой. Атмосфера — огонь! Поддержка — огонь! «Зенит», спасибо за борьбу!» — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Станиславы Константиновой.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» закончилась со счётом 1:1. В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Артём Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, результативную передачу отдал форвард Сердар Азмун.

Сине-бело-голубые впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0).