Трефилов покидает сборную России и становится вице-президентом ФГР

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после многолетней работы покидает свой пост.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв встретился с Трефиловым, предложившим обсудить будущее женской сборной России. В ходе продолжительного и обстоятельного разговора было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера национальной команды.
«Сергей Шишкарёв, оценив обстоятельства и приняв во внимание богатейший опыт Евгения Васильевича, предложил ему занять пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве Трефилов будет курировать всю систему женских сборных России», — говорится на официальном сайте Федерации гандбола России.
Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.
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