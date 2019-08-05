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Мартин станет новым главным тренером женской сборной России по гандболу

Мартин станет новым главным тренером женской сборной России по гандболу
Другие / Гандбол 0

Испанский специалист Амброс Мартин сменит Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом информирует официальный сайт Федерации гандбола России.

На данный момент Мартин возглавляет женский клуб «Ростов-Дон».

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.

Трефилов покидает сборную России и становится вице-президентом ФГР
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