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Мартин: у России великие традиции в гандболе, будем укреплять этот статус

Мартин: у России великие традиции в гандболе, будем укреплять этот статус
Другие / Гандбол 0

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин признался, что для него огромная честь возглавить национальную команду. На этом посту он сменил Евгения Трефилова.

«Женская сборная России – одна из сильнейших на планете, а Трефилов – большая фигура в мировом гандболе. Он провёл колоссальную, действительно впечатляющую работу. Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России, я благодарен руководству ФГР за оценку моих профессиональных качеств и за оказанное доверие.

У России великие традиции в гандболе, и этот статус нужно не только поддерживать, но и укреплять. Надеюсь, мы будем работать сообща, верю, что продолжим поддерживать друг друга и постараемся вместе добиваться отличных результатов», – приводит слова Мартина официальный сайт Федерации гандбола России.

Мартин станет новым главным тренером женской сборной России по гандболу
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