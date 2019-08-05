Мартин: у России великие традиции в гандболе, будем укреплять этот статус

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин признался, что для него огромная честь возглавить национальную команду. На этом посту он сменил Евгения Трефилова.

«Женская сборная России – одна из сильнейших на планете, а Трефилов – большая фигура в мировом гандболе. Он провёл колоссальную, действительно впечатляющую работу. Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России, я благодарен руководству ФГР за оценку моих профессиональных качеств и за оказанное доверие.

У России великие традиции в гандболе, и этот статус нужно не только поддерживать, но и укреплять. Надеюсь, мы будем работать сообща, верю, что продолжим поддерживать друг друга и постараемся вместе добиваться отличных результатов», – приводит слова Мартина официальный сайт Федерации гандбола России.