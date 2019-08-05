Трефилов продолжит работать на посту главного тренера «Кубани»

Генеральный директор женского гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер заявил, что Евгений Трефилов, несмотря на уход из сборной России, продолжит возглавлять краснодарскую команду.

Место Трефилова в сборной России займёт испанец Амброс Мартин.

«Трефилов продолжает работу в качестве главного тренера „Кубани“ и вице-президента Федерации гандбола России. Сейчас он на тренировке „Кубани“, всё в порядке, он с нами. При этом Трефилов стал и почётным президентом клуба», — цитирует Вальтера «Р-Спорт».

Напомним, Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.