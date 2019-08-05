Контракт Мартина с женской сборной России по гандболу рассчитан до конца ОИ-2020

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что контракт с новым главным тренером женской национальной команды Амбросом Мартином рассчитан до окончания Олимпиады 2020 года в Токио.

Ранее стало известно, что 51-летний испанец сменил на этом посту Евгения Трефилова.

«Речь идёт об олимпийском цикле, а по поводу того, какой следующий срок будет предложен, пока находимся в процессе переговоров. Однозначно, что до конца Олимпиады он доработает, а дальше всё зависит от того, как он себя покажет», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Мартин с 2018 года возглавляет команду «Ростов-Дон», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. С 2016 по 2019 год специалист тренировал сборную Румынии.