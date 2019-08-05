Контракт Мартина с женской сборной России по гандболу рассчитан до конца ОИ-2020
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что контракт с новым главным тренером женской национальной команды Амбросом Мартином рассчитан до окончания Олимпиады 2020 года в Токио.
Ранее стало известно, что 51-летний испанец сменил на этом посту Евгения Трефилова.
«Речь идёт об олимпийском цикле, а по поводу того, какой следующий срок будет предложен, пока находимся в процессе переговоров. Однозначно, что до конца Олимпиады он доработает, а дальше всё зависит от того, как он себя покажет», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Мартин с 2018 года возглавляет команду «Ростов-Дон», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. С 2016 по 2019 год специалист тренировал сборную Румынии.
Мартин станет новым главным тренером женской сборной России по гандболу
- 5 августа 2019
-
13:23
-
12:05
-
11:22
-
11:18
-
10:31
-
10:09
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:06
-
21:48
-
21:13
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:03
-
19:42
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
-
13:48
-
13:34
-
11:46
-
10:36
-
10:21
-
08:14
-
00:27
- 3 августа 2019
-
23:41
-
21:03
-
20:24
-
19:36
-
18:47
Партнерский контент