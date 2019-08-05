Лыжник Рочев использовал бензопилу для участия в Bottle Cap Challenge
Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Василий Рочев принял участие в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge — открывании бутылки всеми доступными способами. 38-летний спортсмен решил исполнить трюк с помощью бензопилы.
Рочев участвовал в двух зимних Олимпиадах — в Солт-Лэйк-Сити (2002) и Турине (2006). В течение нескольких лет был капитаном мужской сборной России. Женат на трёхкратной олимпийской чемпионке Юлии Чепаловой.
Bottle Cap Challenge начал набирать стремительную популярность после того, как боец ММА, чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил в «Инстаграме» пост, в котором он откручивает крышку бутылки ударом ногой. В последствии многие спортсмены подхватили идею челленджа.
Видео доступно на «Чемпионате».
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