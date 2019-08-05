Гандбольный клуб «Спартак» представил новую форму

Гандбольный клуб «Спартак» представил форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

«Игровые комплекты выполнены в традиционных красно-белых цветах с контрастными полосами от горловины до рукава.

Экипировка вратарей осталась в цветовой гамме прошлого сезона — бирюзовый и жёлтый свитера, чёрные штаны», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ранее состоялась жеребьёвка квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации. В мужском турнире московский «Спартак» стартует матчами со шведским «Мальмё». Первые встречи данного этапа запланированы на 31 августа — 1 сентября, ответные на — 7-8 сентября.

Напомним, в сезонах-2017/18 и 2018/19 «Спартак» становился серебряным призёром чемпионата России.