Члены сборной России по пулевой стрельбе Черноусов и Ломова сыграли свадьбу

Члены сборной России по пулевой стрельбе Артём Черноусов и Маргарита Ломова 2 августа поженились. Об этом информирует официальный сайт Стрелкового союза России.

«Два спортсмена мирового класса, два профессионала своего дела не раз отстаивали честь страны на соревнованиях высочайшего уровня. Они олицетворяют слаженную команду не только в личной жизни, но и в спорте.

Стрелковый союз России поздравляет с днём свадьбы и желает Маргарите и Артёму благополучия, взаимопонимания, гармонии в семейной жизни и успехов в жизни спортивной», — говорится в сообщении.

В июне Черноусов и Ломова одержали победу на Европейских играх в Минске (Беларусь) в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м.