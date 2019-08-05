Рогозин: низкий поклон Трефилову за то, что он сделал для женского гандбола

Генеральный директор «Роскосмоса», председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин поблагодарил покинувшего пост главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова.

«От имени попечительского совета Федерации гандбола России низкий поклон Евгению Васильевичу Трефилову за то, что он сделал для нашего женского гандбола, за то, что вместе с нашими девушками подарил нам победу на Олимпиаде в Рио!» — написал Рогозин на своей странице в «Твиттере».

Об уходе Трефилова, в феврале перенёсшего операцию на сердце, с поста наставника женской национальной команды стало известно сегодня, 5 августа. Новым главным тренером станет испанец Амброс Мартин, также возглавляющий клуб «Ростов-Дон». Трефилов займёт должность вице-президента ФГР и будет курировать систему женских национальных команд.

Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золото Олимпийских игр–2016 в Рио-де-Жанейро, стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), неоднократно выигрывала медали чемпионатов Европы.