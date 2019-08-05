Большунов и Непряева выступят на ЧМ по лыжероллерам

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на чемпионат мира по лыжероллерам, который пройдёт в Мадоне (Латвия) с 8 по 11 августа, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Среди 22 спортсменов лидеры команды Александр Большунов и Наталья Непряева.
Состав сборной России на чемпионат мира по лыжероллерам
Женщины: Анастасия Власова, Анна Жеребятьева, Екатерина Кузнецова, Светлана Кузнецова, Ольга Летучева, Виктория Лукашова, Наталья Непряева, Светлана Николаева, Анастасия Рыгалина, Ирина Северина.
Мужчины: Иван Анисимов, Александр Большунов, Дмитрий Воронин, Евгений Дементьев, Иван Жилинский, Константин Климушин, Артём Николаев, Дмитрий Плосконосов, Илья Порошкин, Виталий Смирнов, Алексей Червоткин и Алексей Шемякин.
В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные и командные спринтерские гонки свободным стилем и масс-старты свободным стилем.
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