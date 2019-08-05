Велогонщик Дмитриев стал чемпионом России в кейрине

В Санкт-Петербурге завершился второй день чемпионата России по велоспорту на треке, на котором проходит отбор на первые этапы Кубка мира и чемпионат Европы. Призёр Олимпийских игр Денис Дмитриев одержал победу в кейрине. Командные гонки преследования выиграли Никита Берсенёв/Иван Смирнов/Лев Гонов/Глеб Сырица и Тамара Дронова/Александра Гончарова/Дарья Малькова/Мария Ростовцева.

Велотрек. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Мужчины. Кейрин

1. Денис Дмитриев.

2. Павел Якушевский.

3. Павел Ростов.

Командная гонка преследования

1. Никита Берсенёв, Иван Смирнов, Лев Гонов, Глеб Сырица.

2. Сергей Мальнёв, Кирилл Свешников, Арсений Никифоров, Дмитрий Мухомедьяров.

3. Савва Новиков, Дмитрий Соколов, Александр Смирнов, Александр Барсов.

Женщины. Командная гонка преследования

1. Тамара Дронова, Александра Гончарова, Дарья Малькова, Мария Ростовцева.

2. Таисия Чуренкова, Валерия Голяева, Анастасия Печерских, Анастасия Куценко.

3. Гюнель Мехтиева, Софья Чиркова, Галина Стрельцова, Анастасия Чулкова.