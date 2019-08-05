В австралийской лиге регбист остановил атаку соперника одной рукой

В матче австралийской национальной регбийной лиги (NRL) игрок «Драконов» Пол Вон одной рукой сумел предотвратить атаку «Парраматты». Вон повредил безымянный палец на правой руке и пытался уйти с поля, но навстречу ему неслась атака соперника. Здоровой левой рукой Вон схватил за шиворот игрока, владевшего мячом, и уложил на газон, не позволяя вставать, а затем продолжил путь к кромке поля. На протяжении всего эпизода Пол держал вытянутой травмированную правую руку.

За долгое удержание соперника Вон получил штраф, хотя комментатор матча призывал дать ему медаль за то, что продолжил игру, несмотря на травму.

На восстановление после сложного вывиха безымянного пальца правой руки Вону потребуется от 3 до 6 недель.

Видео доступно в «Твиттере» NRL