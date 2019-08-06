ВАДА восттановило деятельность Стокгольмской лаборатории в полном объёме

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в полном объёме восстановило аккредитацию Стокгольмской лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

Частичная приостановка деятельности лаборатории в столице Швеции была связана с использованием метода GC/C/IRMS и наложена на организацию 1 августа 2018 года.

В Стокгольмской лаборатории решили создавшуюся проблему, приведшую к приостановке, и экспертная группа ВАДА 29 июля рекомендовала агентству восстановить деятельность лаборатории в полном объёме. Это и было сделано 1 августа. Таким образом, приостановка деятельности Стокгольмской антидопинговой лаборатории продолжалась ровно один год, в течение которого организация выполняла все другие экспертизы, но не использовала метод анализа GC/C/IRMS.