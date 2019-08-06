Трефилов покинет пост главного тренера «Кубани»

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что Евгений Трефилов продолжит работу в краснодарском гандбольном клубе «Кубань», но не на посту главного тренера, а на более спокойной должности.
«Евгений Васильевич продолжит работать в „Кубани“, но на менее энергозатратной позиции. Сейчас идёт поиск преемника на пост главного тренера», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Ранее Трефилов ушёл с должности главного тренера женской сборной России.
Напомним, 63-летний специалист возглавлял сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.
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