Олимпийская чемпионка из Австралии Пирсон завершила карьеру из-за травм

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года в беге на 100 м с барьерами австралийка Салли Пирсон объявила, что из-за череды травм решила уйти из большого спорта.

«Я собираюсь повесить „шиповки“ на гвоздь. Я выступаю за сборную Австралии на протяжении 16 лет, и моё тело уже не выдерживает нагрузок. В этом году я насчитала у себя шесть травм, о которых никто не знает. До Олимпиады, на которой надо побороться за золото, ещё есть время. Но у меня возникают серьёзные сомнения в том, что мой организм выдержит. Не уверена, что хочу пройти через это снова», — цитирует Пирсон The Guardian.

Пирсон завоёвывала золотые награды на Олимпийских играх в Лондоне, а также на чемпионатах мира 2011 и 2017 годов. На Играх-2008 в Пекине она стала серебряным призёром.