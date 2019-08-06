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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по виндсёрфингу среди юниоров

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по виндсёрфингу среди юниоров
Другие / Парусный спорт 0

Вчера, 5 августа, в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия чемпионата мира по виндсёрфингу среди юниоров и прошли тренировочные заезды.

В Санкт-Петербург приехали 104 виндсёрфера из 19 стран мира. Над парком 300-летия Санкт-Петербурга реяли флаги России, Израиля, Турции, Гонконга, Голландии, Греции, Испании, США, Италии, Франции, Таиланда, Японии, Великобритании, Польши, Филиппин, Белоруссии, Кипра, Эстонии и Омана.

Программа соревнований:

6 августа – 11:00 старт первой гонки в день соревнований
7 августа – 11:00 старт первой гонки в день соревнований
8 августа – 11:00 старт первой гонки в день соревнований
9 августа – 11:00 старт первой гонки в день соревнований
10 августа – 11:00 старт первой гонки в день соревнований, 18:30 церемония награждения регаты, церемония закрытия регаты.

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