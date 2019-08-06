Участники «Тура Польши» не будут соревноваться на 4-м этапе в память о Ламбрехте

Организаторы многодневки «Тур Польши» решили нейтрализовать 4-й этап гонки, чтобы почтить память бельгийца Бьорга Ламбрехта, информирует пресс-служба турнира.

Маршрут этапа будет сокращён до 133,7 км, а число финишных кругов уменьшено до одного.

Вчера, 5 августа, 22-летний гонщик скончался в результате аварии на третьем этапе многодневки «Тур Польши». Спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км.

После проведённых на месте реанимационных действий Ламбрехт был доставлен в больницу в критическом состоянии и не смог пережить операцию.

Ламбрехт был талантливым спортсменом, выигравшим молодёжную гонку Льеж — Бастонь — Льеж и ставшим вторым ещё в четырёх гонках в 2017 году, после чего в 2018 году подписал контракт профессионала с Lotto Soudal. В текущем сезоне он трижды поднимался на подиум различных гонок и выиграл молодёжный зачёт «Критериум Дофине», став 12-м в генеральной классификации.