Клишина рассказала, что думает о Криштиану Роналду

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, когда планирует завершить карьеру, а также рассказала, как относится к 5-кратному обладателю «Золотого мяча», португальскому футболисту Криштиану Роналду.

«Как долго планирую выступать? Тут много зависит от здоровья. Травмы вносят свои коррективы в карьеры спортсменов, у меня они тоже случались. Но я планирую выступить на Играх в Токио. Потом будет Олимпиада в Париже. Но я пока не могу с уверенностью сказать, что буду выступать до тех пор.

После завершения карьеры не хотела бы ограничивать себя работой в офисе. Хотела бы быть фрилансером. От тренерской деятельности хотела бы отойти подальше. Мне нравится консалтинг. В том числе в плане спортивных технологий. Многие бренды обращались ко мне при разработке кроссовок. Ну и маркетинг. Всё-таки я даже университет по этой специальности заканчивала.

Предложения из модельного бизнеса поступали лет с 14. Тогда я была совсем худая, как тросточка. Теперь мышцами обросла. Если честно, модельный бизнес меня никогда не привлекал. Да, я работаю со спонсорами, участвую в сьёмках. Это всё хорошо, но не постоянно.

Что чувствовала, когда Криштиану Роналду подписался на меня в «Инстаграме»? Во-первых, это великий спортсмен. Уважаемый. Конечно, приятно. Сейчас слежу за его «Инстаграмом». Смотрю, как тренируется, хотя от футбола далека. Считаю, что многим есть чему у Криштиану поучиться. Он очень грамотно работает над своим телом", — цитирует Клишину «Матч ТВ».