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13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп на контрольных прокатах

13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп на контрольных прокатах
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

Валиева выполнила следующие прыжки: четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.

13-летняя спортсменка исполняла произвольную программу под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. Все элементы были выполнены чисто.

Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.

В новом сезоне Валиева дебютирует в юниорской серии Гран-при. Спортсменка выступит с 4 по 7 сентября на этапе в Риге.

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