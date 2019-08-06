Сборная России задействует на товарищеском турнире в Германии 18 гандболистов

Российская команда под руководством Эдуарда Кокшарова отправилась в Германию. Накануне национальная команда провела продолжительный сбор в Сочи. По его итогам тренерский штаб выбрал 18 гандболистов, которые сыграют на товарищеском турнире Heide Cup, сообщает сайт Федерации гандбола России.
Вратари: Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (оба — СКИФ), Никита Никулин («Спартак»);
Левые крайние: Сергей Николаенков (СКИФ), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);
Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»);
Разыгрывающие: Иналь Афлитулин («Спартак»), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);
Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо» Астрахань), Максим Михалин (СКИФ), Илья Рябов («Спартак»);
Правые полусредние: Виктор Бабкин («Университет-Нева»), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин («Спартак»).
Сборная России завтра, 7 августа, сыграет контрольный матч с немецким клубом «Ганновер-Бургдорф», за который выступал российский разыгрывающий Павел Атьман.
Товарищеский турнир Heide Cup пройдёт с 9 по 11 августа в немецком Шнефердингене. Кроме сборной России в нём принимают участие немецкие клубы «Вецлар», «Гамбург», «Фюксе Берлин», а также французский «Сен-Рафаэль» и шведский «Кристианстад». В первый день турнира российские гандболисты сыграют с «Фюксе Берлин».
Турнир в Германии – первый этап подготовки сборной России к предолимпийскому чемпионату Европы, который в январе 2020 года пройдёт в Австрии, Норвегии и Швеции. На групповом этапе континентального первенства российские гандболисты сыграют со сборными Венгрии, Дании и Исландии.
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