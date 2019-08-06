Валиева: сделала четверной тулуп так же спокойно, как тройной

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске и рассказала, как оценивает свой четверной тулуп и его сложность.

«Спокойно — как тройной. Думала только о том, как правильно зайти на прыжок. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд с тулупа не очень был. А так, молодец. В произвольной программе я нервничала меньше, чем вчера в короткой», — приводит слова фигуристки «Р-Спорт».

13-летняя спортсменка исполняла произвольную программу под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. Все элементы были выполнены чисто.

Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.

В новом сезоне Валиева дебютирует в юниорской серии Гран-при. Спортсменка выступит с 4 по 7 сентября на этапе в Риге.