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14-летний каратист из Перми дал отпор пьяному мужчине с охотничьим ножом

14-летний каратист из Перми дал отпор пьяному мужчине с охотничьим ножом
Другие / Прочие виды спорта 0

Нетрезвый житель Перми с охотничьим ножом напал на двух школьников. Он пытался ударить одного из подростков в лицо, но мальчик успел уклониться. Как отметил сам пострадавший 14-летний Роман Меньшов, сделать ему это удалось благодаря навыкам карате.

«Мы шли с другом в магазин. Нас остановил пьяный мужчина и нанёс удар охотничьим ножом – лезвие около 15 сантиметров. Благодаря тренировкам по карате я смог уклониться от удара. Но лезвие скользнуло по лицу, что вызвало кровотечение. Конечно, если бы не занятия спортом, всё могло закончиться хуже. На реакцию у меня были доли секунды. Всё делал на умениях и инстинктах. Удар преступник наносил быстро», — приводит слова Меньшова Metro.

Школьники укрылись в магазине, сотрудники которого вызвали полицию. Нападавшего удалось быстро найти и задержать. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: Metro

Заглавное фото: из личного архива Романа Меньшова

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