14-летний каратист из Перми дал отпор пьяному мужчине с охотничьим ножом

Нетрезвый житель Перми с охотничьим ножом напал на двух школьников. Он пытался ударить одного из подростков в лицо, но мальчик успел уклониться. Как отметил сам пострадавший 14-летний Роман Меньшов, сделать ему это удалось благодаря навыкам карате.



«Мы шли с другом в магазин. Нас остановил пьяный мужчина и нанёс удар охотничьим ножом – лезвие около 15 сантиметров. Благодаря тренировкам по карате я смог уклониться от удара. Но лезвие скользнуло по лицу, что вызвало кровотечение. Конечно, если бы не занятия спортом, всё могло закончиться хуже. На реакцию у меня были доли секунды. Всё делал на умениях и инстинктах. Удар преступник наносил быстро», — приводит слова Меньшова Metro.

Школьники укрылись в магазине, сотрудники которого вызвали полицию. Нападавшего удалось быстро найти и задержать. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».