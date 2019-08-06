14-летний каратист из Перми дал отпор пьяному мужчине с охотничьим ножом

Нетрезвый житель Перми с охотничьим ножом напал на двух школьников. Он пытался ударить одного из подростков в лицо, но мальчик успел уклониться. Как отметил сам пострадавший 14-летний Роман Меньшов, сделать ему это удалось благодаря навыкам карате.
«Мы шли с другом в магазин. Нас остановил пьяный мужчина и нанёс удар охотничьим ножом – лезвие около 15 сантиметров. Благодаря тренировкам по карате я смог уклониться от удара. Но лезвие скользнуло по лицу, что вызвало кровотечение. Конечно, если бы не занятия спортом, всё могло закончиться хуже. На реакцию у меня были доли секунды. Всё делал на умениях и инстинктах. Удар преступник наносил быстро», — приводит слова Меньшова Metro.
Школьники укрылись в магазине, сотрудники которого вызвали полицию. Нападавшего удалось быстро найти и задержать. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
- 6 августа 2019
-
21:24
-
20:17
-
20:00
-
18:11
-
17:15
-
16:45
-
16:29
-
15:23
-
14:44
-
13:59
-
12:51
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:21
-
00:11
- 5 августа 2019
-
23:18
-
21:22
-
20:35
-
20:02
-
19:46
-
19:12
-
18:54
-
18:41
-
17:56
-
17:34
-
16:58
-
15:56
-
14:38
-
14:15
-
13:23
-
12:05
-
11:22
-
11:18
-
10:31