Велогонщица Войнова выиграла спринт на ЧР, Ростовцева победила в омниуме

Призёр Олимпийских игр Анастасия Войнова победила в индивидуальном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. Второй стала Дарья Шмелёва, третье место заняла Екатерина Гниденко.



Ранее Войнова и Шмелёва выиграли командный спринт, в финале они показали результат 32,295 секунды, который стал новым рекордом России.



В омниуме победительницей стала Мария Ростовцева, по итогам четырёх гонок она смогла набрать 120 очков. Второе место заняла Анастасия Чулкова (118), на третью ступень пьедестала поднялась Диана Климова (118).



По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды для участия в первых этапах Кубка мира и чемпионате Европы, который пройдёт в октябре в Апелдорне (Нидерланды).

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