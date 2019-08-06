В Петербурге завершился 1-й день ЧМ по виндсёрфингу в классе RS:X среди юниоров

Сегодня, 6 августа, состоялся первый соревновательный день мирового первенства в классе RS:X среди юниоров. Гонки проходят на акватории Невской губы, в парке 300-летия Санкт-Петербурга развернулась гоночная деревня.

Западный ветер силой 12-15 узлов позволял гонщикам глиссировать и показывать высочайшие скорости. Первая гонка длилась всего 24 минуты. В первый день идеальные погодные условия позволили судьям провести три гонки (половина квалификации).

«День был удачный по ветровой обстановке на этой акватории. Когда мы пришли в зону гонок, у нас было всего шесть узлов, но потом ветер прибавил и набрал очень приличную силу. Нам, судьям, на воде было очень холодно, потому что ветер был холодный, а гонщики гонялись раздетые. Когда мы смотрели на них, нам было немного не по себе», — отметил главный судья соревнований Владимир Комель.

Три квалификационные гонки принесли немало сюрпризов. Главная сенсация – провал действующего чемпиона мира Фабьена Пьяназа. Француз выиграл все последние ключевые старты – первенство мира — 2018, первенство Европы — 2019 и чемпионат мира World Sailing 2019, но в Санкт-Петербурге стартовал неудачно. В первой гонке Пьяназа финишировал седьмым, а во второй получил дисквалификацию. Только в третьей гонке Фабьен финишировал первым. По итогам первого соревновательного дня действующий чемпион на 28-м месте.

Среди юношей лидирует гонщик Израиля Реувен Гилель, который дважды пришел первым и еще раз пятым. На его счету семь очков. Следом за ним идут соотечественники Ийал Иохай Зрор (восемь очков) и Даниэль Башик Ташташ (девять), а также француз Юн Пуликан (девять). В апреле Гилель был восьмым на чемпионате Европы среди юниоров. Для него это первый полноценный сезон в классе RS:X на международном уровне.

«Это хороший день для меня, но третья гонка складывалась не очень удачно. Я выбрал левую сторону и немного просчитался. В начале гонки я был 13-м. Потом я очень много работал, чтобы исправить ситуацию и в итоге финишировал пятым. Я стараюсь следить за заходами ветра и его силой. В последней гонке я увидел сильный заход с левой стороны, но не угадал. Главное – чувствовать момент. Всю жизнь я занимаюсь виндсерфингом. RS:X – это олимпийский класс. Я выбрал его, потому что хочу принять участие в Олимпиаде. Это моя цель», — подчеркнул Гилель.

Израильские виндсерферы заняли лидирующие позиции и в женском зачете. Израильтянки Майя Надлер (11 очков), Наама Гринберг (12 очков) и Линой Гева (13) заняли первое, второе и третье места. Лучшие из России среди девушек – Яна Резникова и Дана Косяк – идут на пятом и 14-м местах.

«Израильтяне очень жесткие – любят покричать во время гонки, но если ты не боишься и кричишь на них в ответ, то они начинают считать тебя за соперника. У них тренировки круглый год, каждый день дует ветер и очень жесткая система отбора (порядка пяти-шести этапов в самых разных погодных условиях). Чтобы поехать на чемпионат мира или Европы от Израиля, нужно очень сильно постараться», — рассказала Косяк.

На чемпионате мира по виндсерфингу среди юниоров запланированы пять-шесть квалификационных гонок, столько же финальных и одна – медальная. Всего организаторы планируют провести 11 гонок, включая медальную. 104 гонщика из 19 стран делятся на три флота – два флота у мужчин (35 и 34 гонщика) и один у девушек (35). Во время квалификации состав двух мужских флотов тасуется в произвольном порядке. По окончании квалификации лучшие 35 виндсерферов составят золотой флот, а остальные – серебряный.

Завтра, 7 августа, на чемпионате мира по виндсерфингу среди юниоров продолжатся квалификационные гонки.