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13-летняя ученица Тутберидзе: по-татарски знаю только два слова

13-летняя ученица Тутберидзе: по-татарски знаю только два слова
Другие / Фигурное катание 0

13-летняя ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопросы журналистов после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Спортсменка смогла выполнить четверной тулуп.

«В чём основная идея программы? Про образы пока не думала, не хочу всё раскрывать до начала сезона.

Я из десяти готова баллов на семь. Можно ещё лучше, но в целом нормально. Стараюсь выезжать на зубце, чтобы лучше был выезд, тогда почти не слышно, как касаешься льда. Сначала тренировала специально этот момент, а теперь уже на автомате всё само получается.

По-татарски почти не говорю. Знаю только два слова: исемесез и рехмет", – цитирует Валиеву «Спорт Бизнес Online».

13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп на контрольных прокатах
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