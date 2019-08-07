Гареева принесла России первую медаль чемпионата Европы по велоспорту на шоссе

В Алкмаре стартовал чемпионат Европы по велоспорту на шоссе. В первый соревновательный день Айгуль Гареева принесла России серебряную медаль в гонке с раздельным стартом у юниорок. Золото завоевала голландка Ширин ван Анрой. Третье место заняла шведка Вильма Олауссон.
Чемпионат Европы в Алкмаре продлится до 11 августа. Всего на соревнованиях будет разыграно 13 комплектов наград.
Состав сборной России: Александра Гончарова, Елизавета Ошуркова, Анастасия Пляскина, Маргарита Сырадоева, Анастасия Чурсина, Антон Воробьев, Владислав Дуюнов, Владислав Куликов, Александр Порсев, Мамыр Сташ, Игорь Фролов, Сергей Шилов.
U23: Ирина Иванова, Полина Кириллова, Дарья Малькова, Мария Новолодская, Мария Ростовцева, Алена Рыцева, Петр Рикунов, Сергей Ростовцев, Андрей Степанов, Валерий Фаткуллин, Михаил Фокин, Тимофей Шерстнев.
Юниоры: Юлия Галимуллина, Айгуль Гареева, Валерия Голяева, Мария Миляева, Анастасия Печерских, Таисия Чуренкова, Юрий Бутрехин, Данил Воробьев, Артем Гомозков, Яков Гусев, Максим Кулаков, Яков Миролюбов, Никита Стрелков.
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