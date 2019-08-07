Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках с вышки на ЧЕ в Киеве

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина с результатом 277,50 балла стали третьими в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве. Золотые медали в этом виде программы завоевали итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани (290,34), второе место заняли представительницы Великобритании Фиби Бэнкс и Эмили Мартин (284,40).
Эти медали стали вторыми на турнире в Киеве для обеих спортсменок. Тимошинина завоевала бронзовую награду в индивидуальных прыжках с вышки. А Беляева стала обладательницей серебра в командных соревнованиях.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа. На турнире будут разыграны четыре олимпийские лицензии: две у мужчин (трамплин 3 метра, вышка) и две у женщин (трамплин 3 метра, вышка).
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