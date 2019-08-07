Воспитанница Тутберидзе боится пропустить Олимпиаду из-за возрастного ценза

Российская фигуристка Алёна Канышева, перешедшая в межсезонье в группу Этери Тутберидзе, сказала, что хочет попасть на Олимпийские игры в Токио в 2022 году, но ей может помешать возрастной ценз.
«Каждый день, можно сказать, пересчитываю, попадаю туда или нет. Мнения разные. Возраст поднимают, не поднимают? Понять пока что очень сложно, но я надеюсь туда попасть, готовлюсь кататься на Олимпиаде», — заявила Канышева в эфире Первого канала.
По действующим правилам Международного союза конькобежцев, на Олимпиаде-2022 смогут выступить фигуристы, которым до 1 июля 2021 года исполнится 15 лет.
Канышева в межсезонье перешла в группу Тутберидзе, под руководством которой выучила четверной прыжок.
В минувшем сезоне спортсменка заняла третье место в финале юниорской серии Гран-при.
- 7 августа 2019
-
21:01
-
20:39
-
18:06
-
17:20
-
13:40
-
12:56
-
10:54
-
09:36
- 6 августа 2019
-
22:41
-
22:07
-
21:24
-
20:17
-
20:00
-
18:11
-
17:15
-
16:45
-
16:29
-
15:23
-
14:44
-
13:59
-
12:51
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:21
-
00:11
- 5 августа 2019
-
23:18
-
21:22
-
20:35
-
20:02
-
19:46
-
19:12
-
18:54
-
18:41
-
17:56