Воспитанница Тутберидзе боится пропустить Олимпиаду из-за возрастного ценза

Российская фигуристка Алёна Канышева, перешедшая в межсезонье в группу Этери Тутберидзе, сказала, что хочет попасть на Олимпийские игры в Токио в 2022 году, но ей может помешать возрастной ценз.

«Каждый день, можно сказать, пересчитываю, попадаю туда или нет. Мнения разные. Возраст поднимают, не поднимают? Понять пока что очень сложно, но я надеюсь туда попасть, готовлюсь кататься на Олимпиаде», — заявила Канышева в эфире Первого канала.

По действующим правилам Международного союза конькобежцев, на Олимпиаде-2022 смогут выступить фигуристы, которым до 1 июля 2021 года исполнится 15 лет.

Канышева в межсезонье перешла в группу Тутберидзе, под руководством которой выучила четверной прыжок.

В минувшем сезоне спортсменка заняла третье место в финале юниорской серии Гран-при.