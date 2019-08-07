Устюгов: звания футболистов за 8-е место ЧМ обесценивают спортивные победы

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов считает, что присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за восьмое место на домашнем чемпионате мира – 2018 обесценивают спортивные победы в индивидуальных видах спорта.



«Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает юного человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем – плевать: давай следующего, заходи – народу в стране много. И так из года в год.



Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах.



Спортсмены — это своего рода наркоманы, зависящие от физических нагрузок. После двух-трёх дней безделья меня начинает подламывать. Эндорфинов нет – начинает трясти. Надо их где-то достать. Где? Где-где, на тренировке», — приводит слова Устюгова сайт Федерации лыжных гонок России.



Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.