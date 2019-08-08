На ЧМ по виндсёрфингу в классе RS:X среди юниоров завершилась квалификация

Финальная серия гонок мирового первенства в классе RS:X среди юниоров стартует 8 августа. Соревнования проходят на акватории Невской губы, в парке 300-летия Санкт-Петербурга развернулась гоночная деревня.

Несмотря на не самые благоприятные для гонок погодные условия, судьи провели 7 августа все три запланированных старта и завершили квалификацию.

Сильнее всех в мужском зачёте оказались израильтяне. Ийал Йохай Зрор и Даниэль Ташташ были в числе лидеров после первого гоночного дня и подтвердили свой высокий уровень во второй. У Зрора – 10 очков, а у Ташташа – 13. В числе преследователей грек Александрос Кальпояннакис, француз Матис Гийо, итальянец Эдоардо Танас и израильтянин Реувен Гилель (все – 17 баллов).

Александрос – победитель Юношеской Олимпиады, чемпионата мира и Европы среди юниоров в классе Techno 293 (подготовительный класс перед RS:X). Теперь он пытается завоевать чемпионские титулы в олимпийском классе. В перерывах между соревнованиями Кальпояннакиса консультирует Олимпийский чемпион 1996 года по виндсерфингу Никос Какламанакис. Александрос идет по стопам своего великого ментора.

«Сегодня был слишком слабый и переменчивый ветер. Было сложно, но я готов к любым погодным условиям. Хороший гонщик должен быть стабилен и не зависеть от погоды. Во второй гонке я принял несколько неверных решений. Я шел по левой стороне, и это было абсолютно неправильно. В последней гонке я снова пошел налево, но на этот раз все сложилось неплохо. Моя стратегия: не проваливаться и быть стабильным. На воде нет смысла выбирать какую-то конкретную тактику, потому что решение ты должен принимать здесь и сейчас», — отметил Кальпояннакис.

Среди женщин лидирует француженка Манон Пьяназа (14 очков), а следом за ней идут израильтянки Наама Гринберг и Линой Гева (обе – 17).

Во второй соревновательный день российских болельщиков порадовали девушки. Сначала москвичка Яна Резникова (четвертое место) выиграла первую гонку, а на следующем старте победу одержала спортсменка Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга Анастасия Щедрина (седьмое место). Петербурженка лидировала на каждом знаке и удержала преимущество вплоть до финиша. В класс RS:X Анастасия перешла меньше года назад и уже смогла добиться высочайшего результата на своем первом серьезном соревновании. За свои успехи она благодарит тренеров Академии – Ивана Петрова и Ивана Шохова.

«Я была настолько удивлена. Когда пришла на катер, мне хотелось кричать тренеру: «Да, я первая! Ура!». Во время гонки я пыталась контролировать каждого соперника. Самое сложное – контролировать их на второй лавировке, когда они расходились в правую и левую стороны. Я проанализировала, какая сторона выгоднее, и пошла туда. На каждом знаке я была первой. Перед чемпионатом мира мы проделали очень много работы над пампингом и ведением доски. Очень круто, что меня поддержали тренеры. Иван Владимирович напомнил мне, что я могу это сделать, что за плечами у меня пять лет. Иван Сергеевич говорил про тактику и разбирал каждую гонку», — рассказала Щедрина.

По окончании квалификации (шести гонок) среди мужчин виндсерферы разделились на два флота – золотой и серебряный. В золотой флот попали 35 лучших гонщиков, среди которых россиянин Антон Токарев (26). Женщины продолжают гоняться в отдельном флоте. С завтрашнего дня спортсмены будут вести борьбу исключительно в своей группе.