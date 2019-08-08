Крюков, Черезов и Подчуфарова примут участие в триатлоне в Москве

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов 11 августа выступят на соревнованиях по триатлону Grom Tri Sprint в Москве. В списке участников также зарегистрирована биатлонистка Ольга Подчуфарова.
Недавно Черезов принял участие в чемпионате Европы по триатлону среди любителей, где занял 175-е место.
«После завершения профессиональной карьеры воспоминания сидят в голове, но организм уже не готов к таким нагрузкам. Хоть это и любительская категория. В циклических видах спорта достаточно монотонная работа, хочется другой нагрузки, скоростной, взрывной, других эмоций, найти внутреннее желание снова выступать. После стольких лет в профессиональном спорте это непросто», – приводит слова Черезова Федерация триатлона России.
Традиционная гонка серии Grom пройдёт на базе спортивного комплекса в Крылатском. Плавательный этап состоится в гребном канале. Затем на велоэтап участники отправляются на легендарную олимпийскую трассу. Гонка заканчивается беговым этапом вокруг гребного канала.
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