Непряева завоевала золото чемпионата мира по лыжероллерам в гонке на 10 км

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Латвии.

Непряева показала время 23:25.7. На 33.1 секунды от россиянки отстала итальянка Люсия Скардони, которая стала второй. Третье место заняла представительница Швеции Линн Сёмскар (+ 49.2). Анастасия Рыгалина финишировала седьмой, Анна Жеребятьева показала пятнадцатый результат.

В аналогичной дисциплине у юниорок весь пьедестал заняли представительницы России. Победу одержала Анастасия Фалеева, второй стала Кристина Кускова, бронза у Анны Былинко.

В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные и командные спринтерские гонки свободным стилем и масс-старты свободным стилем.