Технический специалист ISU: некоторые юные россиянки показывают катание мечты

Технический специалист Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов поделился впечатлениями от контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске. По словам специалиста, некоторые девушки сейчас показывают катание будущего.

«Наши юниоры стали кататься более качественно, зрело. Сейчас мы видим, что большинство спортсменов переступили барьер детского катания и показывают хорошее владение коньком.

Многие спортсмены показали такой уровень, который иногда даже не доступен взрослым фигуристам. Это касается и элементов, и связок, прыжков, вращений.

В первую очередь это, наверное, касается девушек, которые уделяли внимание каждому жесту, каждому движению, законченности элементов. Это очень хороший знак на будущее, потому что мы очень часто рассуждаем, что взрослые спортсмены несравнимо лучше катаются, а юниоры несравнимо лучше делают элементы, особенно прыжковые. Сейчас я такого не могу сказать, так как юниоры тоже показывают очень зрелое катание.

Я не согласен с позицией, что маленькие дети не могут кататься так, как взрослые. Некоторые дети катаются лучше, чем взрослые. Лет 10-15 назад большинство взрослых фигуристов так не катались.

Безусловно, уровень катания девочек впечатлил больше. Катание некоторых юниорок я воспринимаю как катание мечты. Когда я был тренером, мне казалось, что такой уровень технической и хореографической подготовки не доступен. А сейчас я вижу это вживую, и это удивительно.

Юниорки сейчас показывают катание будущего, то, что будет тенденцией мирового фигурного катания в ближайшие четыре года или восемь лет.

Это касается не только великолепной Камилы Валиевой, но и ещё трёх-четырёх девочек. Отрадно, что они представляют разные тренерские школы, действуют в разных направлениях, но все показывают отличное фигурное катание», – сказал Кузнецов в интервью Федерации фигурного катания России в Youtube.