Британский хайдайвер на русском признался в любви к Крыму и Ялте

Чемпион мира по хайдайвингу британец Гэри Хант во время пресс-конференции перед турниром Crimea Cliff Diving World Cup на русском языке признался в любви к Крыму и Ялте.

«Я очень рад быть здесь, в Крыму, я очень люблю Ялту, и я рад показывать здесь этот вид спорта», — цитирует британца «Р-Спорт».

Хант является действующим победителем соревнований по клифф-дайвингу в Крыму.

Crimea Cliff Diving World Cup состоится в посёлке Симеиз 10 августа, в соревнованиях примут участие 14 спортсменов в их числе россияне Артем Сильченко, Никита Фёдоров и Игорь Семашко, а также украинцы Алексей Пригоров и Вячеслав Колесников.

Хайдайверам предстоит побороться за титул по прыжкам в воду с высоты 27 метров со скалы Дива.