Россияне Белевцев и Шлейхер — победители чемпионата Европы по прыжкам в воду

Российские прыгуны Александр Белевцев и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы—2019. Это первое золото России на турнире, который проходит в Киеве (Украина).
Второе место заняли хозяева соревнований — Олег Сербин и Алексей Середа. Третьими стали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду
Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка, 10 м
1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер (Россия) – 417,30
2. Олег Сербин – Алексей Середа (Украина) – 413,16
3. Мэтью Диксон – Ноа Уильямс (Великобритания) – 412,56.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду—2019 проходит с 5 по 11 августа на киевском стадионе Liko Sports Centre. Европейское первенство по прыжкам в воду уже проходило в Киеве в 2017 году.
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