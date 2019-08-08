Россияне Белевцев и Шлейхер — победители чемпионата Европы по прыжкам в воду

Российские прыгуны Александр Белевцев и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы—2019. Это первое золото России на турнире, который проходит в Киеве (Украина).



Второе место заняли хозяева соревнований — Олег Сербин и Алексей Середа. Третьими стали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс.



Чемпионат Европы по прыжкам в воду

Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка, 10 м



1. Александр Белевцев – Никита Шлейхер (Россия) – 417,30

2. Олег Сербин – Алексей Середа (Украина) – 413,16

3. Мэтью Диксон – Ноа Уильямс (Великобритания) – 412,56.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду—2019 проходит с 5 по 11 августа на киевском стадионе Liko Sports Centre. Европейское первенство по прыжкам в воду уже проходило в Киеве в 2017 году.