Ученица Тутберидзе: я научилась терпеть и делать всё на автомате

Российская фигуристка Камила Валиева, исполнившая четверной тулуп на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске, рассказала о работе на тренировках у Этери Тутберидзе.

«Четверной тулуп стала учить после «Шоу чемпионов». Поначалу было страшно – не знаешь, куда полетишь дальше. Потом становилось всё легче и легче. Теперь уже просто захожу на прыжок, делаю и получаю удовольствие.

В группе Этери Георгиевны научилась не бросать элементы и терпеть до конца. Раз уж начал, должен и закончить. Стала делать больше попыток, чтобы всё было на автомате.

В этом сезоне хочу показать стабильность: чтобы и короткую, и произвольную я катала чисто на каждом старте. Нацелена попасть в финал юниорского Гран-при и на чемпионат мира среди юниоров», – заявила Валиева в интервью ФФКР.