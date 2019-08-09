Сотскова: посвятила программу папе, ещё не зная, что он скончался

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, как пережила трагедию в семье этим летом. У спортсменки умер отец, когда она находилась на сборе в Кисловодске.

«Мы были на сборах в Кисловодске. Там была совершенно потрясающая атмосфера тренировок. И всё так резко оборвалось.

У меня, видимо, была очень сильная связь с папой. В день, когда он умер, я на тренировке очень сильно упала в прокате, и Светлана Владимировна сказала: мол, оставь прыжки, просто катай макет короткой программы. Для этой постановки мы взяли музыку, которая мне очень близка, и очень многое было с ней связано. Так получилось, что многие моменты жизни, и сложные, и счастливые, я проходила вместе с этой музыкой. Я катала в Кисловодске макет этой программы и думала о том, что посвящу эту программу папе. Просто, совершенно неодолимо вдруг почувствовала, что очень хочу её посвятить ему. Теперь я точно знаю, что свою новую программу буду катать для него", — цитирует Сотскову «Р-Спорт».

Сотскова — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/14, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/18.