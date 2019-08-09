Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы

Чемпионку России по конному спорту 27-летнюю Елизавету Трощенкову, ранее побеждавшую на родине и за рубежом, обвиняют в мошенничестве.

Девушка взяла в долг 3 млн рублей, не вернула вовремя и её бизнес-партнёр подал заявление в полицию. Пока шло следствие, она отдала деньги, но всё равно получила три года тюрьмы.

«По делу проходит и личный тренер Трощенковой — по совместительству её муж. Дома пару ждёт трёхлетний сын. Пока девушка сидит в столичном СИЗО №6 и борется за свободу. Встречается с омбудсменом Борисом Титовым, жалуется на условия содержания и надеется вернуться на свободу», — информирует телеграм-канал Mash.