Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы
Чемпионку России по конному спорту 27-летнюю Елизавету Трощенкову, ранее побеждавшую на родине и за рубежом, обвиняют в мошенничестве.
Девушка взяла в долг 3 млн рублей, не вернула вовремя и её бизнес-партнёр подал заявление в полицию. Пока шло следствие, она отдала деньги, но всё равно получила три года тюрьмы.
«По делу проходит и личный тренер Трощенковой — по совместительству её муж. Дома пару ждёт трёхлетний сын. Пока девушка сидит в столичном СИЗО №6 и борется за свободу. Встречается с омбудсменом Борисом Титовым, жалуется на условия содержания и надеется вернуться на свободу», — информирует телеграм-канал Mash.
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