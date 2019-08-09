Медведева разыскивает фаната, потерявшего телефон с её фотографией на заставке

Российская фигуристка Евгения Медведева хочет помочь человеку, который потерял телефон на пляже в Германии. На заставке гаджета стояла её фотография с одного из выступлений.

«В Германии на пляже нашли телефон с моей фотографией на заставке. Как я об этом узнала? Пусть останется тайной. Всегда рада помочь в поисках телефона. Испытала на себе. Владелец, отзовись и забери девайс», — написала Медведева в «Инстаграме».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.