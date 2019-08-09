Умер тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов

Тренер сборной России по бейсболу, главный тренер клуба «РусСтар» Артемий Артамонов скончался на 38-м году жизни.

«Сегодня утром в 7:45 остановилось его сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит об утрате замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова и выражает соболезнования родным и близким.

Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов.

Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года», — говорится на официальном сайте Федерации бейсбола России.

Похороны Артамонова пройдут в воскресенье, 11 августа, на Хованском кладбище.