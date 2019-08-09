Восемь команд приняли участие в турнире по регби в Крыму

Кубок командующего Черноморским флотом прошёл 1 и 2 августа в Севастополе.

В турнире приняли участие восемь команд, семь из которых представляли флоты России — Черноморский выставил три команды, Балтийский — две, Северный и Тихоокеанский — по одной. Ещё одним участником стала команда Рязанского гвардейского высшего военно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова.

Финал превзошёл все самые смелые ожидания, в нём встретились хозяева турнира — сборная Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, и это в День ВДВ. Рязанцы открыли счёт в матче, и казалось, своего уже не упустят, но тут включился фактор домашнего поля: зрители так гнали нахимовцев вперёд, что те успели отыграться и занести на последних секундах финального матча победную попытку.